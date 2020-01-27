Müge Anlı'dan canlı yayında Elazığ depremi mesajı: Bu kader değil

"BİR MAHALLE AYAKTA DURURKEN, 2 BİNA YIKILIYOR?" "Madem böyle bir gerçek var, neden hale bu kadar kötü yapılaşma içindeyiz, neden hala depreme dayanıklı binalarda yaşamıyoruz? sorunusu hem kendimize ve yetkililere sormamız gerekiyor. İnsanların bir şeyden korkması gerekiyor. Bir mahallede bütün binalar ayakta dururken, 2 bina yıkılıyor. O binaların neden yıkıldığı araştırılmalı ve bir hatası varsa yapanlara cezası verilmeli. "