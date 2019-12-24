Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş!
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Köseoğlu'nun sevgilisinin de ünlü olması, oyuncunun takipçilerini şaşırttı.
Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından meslektaşı Caner Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu karenin altına 'aşk' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.