MSB açıkladı: Bomba yüklü tanker imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" ifadelerine yer verildi.