Moskova'da Işık Çemberi Festivali
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova
Işık Çemberi Festivali başladı.
Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi
katıldı.
Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota"
gösterisi büyük beğeni gördü.
Program sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.
Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın
yakılması ile Guiness Rekorlar Kitabı'na giren festival, Moskova'nın çeşitli
yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.