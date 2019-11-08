Boykot çağrısı yapmışlardı ama... Ülkede Diriliş Ertuğrul fırtınası esiyor

Osman rolünü Burak Özçivit’in oynayacağını bildiklerini ifade eden Beyyumi, "İlk fırsatta Türkiye’ye gitmek istiyorum. İstanbul’da Bamsı ve Turgut Alp’i görebilir miyim?" ifadesini kullandı. Irak, Filistin, Suriye ve Libya gibi birçok Arap ülkesinde özellikle erkek seyirci tarafından beğeniyle izlenen Kurtlar Vadisi ise Mısır’da diğer diziler gibi ilgi çekmedi.