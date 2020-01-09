Kubilay Aka o iddiaları doğruladı! Miray için menajerinden ayrıldı mı?
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Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programında Kubilay Aka ile Miray Daner'in barıştığı iddia edilmiş, Daner'in barışma şartı olarak Kubilay Aka'dan menajeriyle yollarını ayırmasını istediği söylenmişti. Aka söz konusu iddialara cevap verdi.
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Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti.
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Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.
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Ayrılık uzun sürmedi. Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti.
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İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.
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Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu.
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Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı.
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Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.
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Kubilay Aka, iddialarla ilgili olarak 2. Sayfa programına konuştu: "Ben iş ilişkilerine hiçbir zaman bir başkasını karıştırmadım. Ne ailemi, ne bir başkasını...
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Evet, doğrudur. Ufuk Bey ile iş ilişkimize devam etmeme kararı aldık. Fikir ayrılıklarımız var, anlaşmazlıklar var.
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Bunların doğrultusunda ben böyle bir karar aldım. Dostluğumuzun ilerlemesi için böyle bir karar aldım."