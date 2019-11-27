Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkat çekti
Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını önceki akşam Maslak Uniq’te yaptı. Geceye katılanlar arasında oyuncu Miray Daner de vardı...
Kubilay Aka’yla ilişkisi sona eren Miray Daner, “Yalnızlığa devam mı?” sorusuna “Evet, iyiyim böyle” yanıtını verdi.
Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncunun çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise 'Hollywood yanağı' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu.