Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek!

Tescil başvurusu yapabilmemiz ve bir ırka 'özgün' diyebilmemiz için diğer ırklardan farklılığını en az iki bilimsel çalışmayla ispatlamanız gerekiyor. Şu an bu elimizde mevcut ancak genetik çalışmanın sonucunu da eklemek ve elimizi daha da güçlendirerek bunu ispatlamak niyetindeyiz. Bu konuda en fazla 1 ay içinde başvuru tamamlanır diye düşünüyoruz. Amacımız Avrupa'ya bu ırk bizim demektir. "