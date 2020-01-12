Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek!
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Demir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca ispenç tavuğunun yerli ırk olarak tescillenmesi amacıyla üç yıldan bu yana sürdürdükleri bilimsel çalışmaları tamamladıklarını söyledi.
İspenç ırkının köken olarak tespiti için laboratuvar ortamında DNA testleri yaptıklarını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvanların gerçekten bize has genetik yapısı mı var yoksa Avrupa'dan mı geliyor diye Belçika tavuk ırklarından da örnekler alarak karşılaştırdık. Henüz sonuçlanmayan laboratuvar araştırmasının ön raporu ırkın bize ait izole bir ırk olduğu yönündedir.
Tescil başvurusu yapabilmemiz ve bir ırka 'özgün' diyebilmemiz için diğer ırklardan farklılığını en az iki bilimsel çalışmayla ispatlamanız gerekiyor. Şu an bu elimizde mevcut ancak genetik çalışmanın sonucunu da eklemek ve elimizi daha da güçlendirerek bunu ispatlamak niyetindeyiz. Bu konuda en fazla 1 ay içinde başvuru tamamlanır diye düşünüyoruz. Amacımız Avrupa'ya bu ırk bizim demektir. "
Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda, bakıcısına günlük 65 gram yem tüketimiyle maliyet ve yıllık 200 yumurta üretimiyle büyük avantaj sağlayan ortalama 700 gram ağırlığındaki ispençlerin, daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde, beyaz, siyah, sarı karyağdı, siyah karyağdı ve al renklerinde, yaşamlarını sürdürdüklerine rastlandı.