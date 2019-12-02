Ayakları öptü ödülü kaptı!
Son olarak eşi Gökhan Çıra’nın ayak parmaklarını öptüğü video ile magazin gündemine gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, önceki gün City’s AVM’de görüntülendi.
Selin Ciğerci, eşinin aldığı Lamborghini Huracan marka aracına binerken objektiflere takıldı.
Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yoldan geçen vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Ciğerci, “Benim değil kocamın arabası. Aracını sattı, bunu taksitle aldı. Taksitlerini o ödüyor, ben biniyorum” dedi.