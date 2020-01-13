Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı...
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Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. 2019 yılını hem ikramiyelerle hem de zamlı maaşlarıyla kazançlı geçiren emekliler 2020 yılına da yine aynı şekilde kazançlı girdi.
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Her iki dini bayram öncesi verilen 1000'er liralık emekli ikramiyelerinin de artırılması gündemde. Eğer enflasyon zammı gerçekleşirse, ikramiyelerin tutarı 1118 TL'ye çıkabilecek. Böylece emekller toplamda 2236 lira almış olacak. İşte emekli bayram ikramiyesi ve zammı ile ilgili detaylar..
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Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine bu yıl da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.
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Ancak emekliler, ikramiye tutarında artış bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, özellikle enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.
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Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
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DUL VE YETİME DE ZAM
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2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, bu yıl ödenecek tutar bin liradan bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
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Emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında 236,80 lira artışla toplam 2 bin 236 lira 80 kuruşu cebine koyabilecek.
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Dul ve yetim aylığı alanların ikramiye tutarı da buna göre yüzde 11.84 oranında artacak.
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KİM, NE ALACAK?
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İkramiyeye enflasyon zammı olursa, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 lira verilecek..