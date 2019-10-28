Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...
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Ocak'ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
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Ocak'ta hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.
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Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.
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Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.
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Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:
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En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.
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Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 481 liraya çıkacak.
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Emekli doktorlara her ay yapılan ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 502, uzman olmayanların da bin 913 liraya ulaşabilecek.
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637 lira olan 65 yaş aylığı 677 liraya yükselebilecek.
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Evde bakım aylığı bin 471 liraya çıkabilecek.
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Yüzde 40-69 engelli olanların aylığı 541, % 70 ve üstü engeli olanlarınki 811 liraya çıkacak.
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ASGARİ ÜCRETLE ÖDEMELER DEĞİŞECEK
1 Ocak'tan itibaren asgari ücret de artacak.
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Bu ücret için pazarlık maratonu Aralık ayı başında başlarken, asgari ücretteki değişim pek çok ödemeyi de etkileyecek.
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Tüm çalışanlara ödenen asgari geçim indirimi, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı, doğum ve askerlik borçlanması ile primlerde taban ve taban tutarlar asgari ücret zammıyla yükselecek.