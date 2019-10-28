Milyonlarca emekliye, memura ve yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarında...

Ocak'ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak?