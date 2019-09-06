Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! 2020'de emeklinin bayram ikramiyesi...

Yılda iki defa binler TL'lik bayram ikramiyesi alan milyonlarca emekli, zam istiyor. 2020 yılı programında ikramiye artışının olmasını bekleyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması talebinde. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılırsa ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam olacak?