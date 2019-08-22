Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak?
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2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kurum farkı nedeniyle maaşı düşük olan memur emeklisi intibak bekliyor. Taleplerin hayata geçmesi halinde; SSK ve Bağ-Kur'lulara 355 TL'ye varan zam, memur emeklilerine ise ek ödeme söz konusu olacak. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emeklinin intibak zammı ne kadar olacak?
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Milyonlarca emeklinin gözü intibakta.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor. Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
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2000'den önce emekli olan 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklentiye sokmuştu.
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Bunun için yargı süreci başlatılmış; Anayasa Mahkemesi ise Meclis'i adres göstermişti. Emekliler, intibak için Meclis'in açılacağı 1 Ekim'i bekliyor. Eğer intibak çıkarsa, 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.
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HER AY İLAVE ÖDEME
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi.
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Talep ile aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor.
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Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor.
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Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.