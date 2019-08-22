Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak?

2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kurum farkı nedeniyle maaşı düşük olan memur emeklisi intibak bekliyor. Taleplerin hayata geçmesi halinde; SSK ve Bağ-Kur'lulara 355 TL'ye varan zam, memur emeklilerine ise ek ödeme söz konusu olacak. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emeklinin intibak zammı ne kadar olacak?