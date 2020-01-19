Zamlı emekli maaşlarının ne zaman alınacağı belli oldu
1 / 15
Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı bilgisi verilmişti.
2 / 15
2020 ile birlikte yeni yılda maaşlarını alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde 2020 zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu yer alıyor ve büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor.
3 / 15
Kişilerin artış yaşayan bu ücretlerini alacakları tarih bilindiği üzere tahsis numaralarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?
4 / 15
Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret
5 / 15
2020 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR? Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor.
6 / 15
Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.
7 / 15
2020 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Her ayın 15`inci günü maaşlarına alan memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak`ta alacaklar.
8 / 15
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM FARKI NE ZAMAN YANSIYACAK? Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.
9 / 15
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
10 / 15
belirlenmektedir. Buna göre; Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17`sinde, Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18`inde,
11 / 15
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19`unda, Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20`sinde, Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21`inde
12 / 15
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22`sinde, Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23`ünde, Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24`ünde,
13 / 15
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25`inde, Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26`sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
14 / 15
İşte ödeme günleri listesi: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25`inde Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26`sında
15 / 15
ahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27`sinde Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28`inde emekli maaşlarını alırlar.
(İHA)