Zamlı emekli maaşlarının ne zaman alınacağı belli oldu

Kişilerin artış yaşayan bu ücretlerini alacakları tarih bilindiği üzere tahsis numaralarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?