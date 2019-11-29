KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?
KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bininin banka hesaplarına haciz uygulandı. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler, borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bakan Albayrak’ın ‘KYK borçları hakkında çalışma yapıyoruz’ açıklaması ise umutlandırdı. Gençler, borçların ya da en azından faizlerin silinmesini talep ediyorlar.
Miktar, 2020 Ocak’ta lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada da 1.650 TL’ye çıkacak. Burs alan öğrencilerden mezun olduktan sonra hiçbir karşılık beklenmiyor. Ancak kredi alanlar mezun olduktan sonra geri ödeme yapmak zorunda. Örneğin bu yıl geri ödemeli kredi almaya başlayan bir öğrenci, her yıl belli oranda kredi miktarının yükselmesi de göz önüne alınınca 30.000 TL’ye kadar çıkan bir borçla karşılaşabiliyor.
Erteleme çare olmadı Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor.
Er, “Kredi borçlarını ödemeyenlere haciz geliyor mu?” sorusuna “Biz isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. Öğrencilik bittikten sonraki takipler ise Maliye Bakanlığı’nın kontrolünde. Bu konudaki uygulama şöyle: Borçların tahsili, öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Ama eğer öğrenci bir iş bulamadıysa, birer yıllık ertelemeler yapabiliyor.
Yaşanan sıkıntı, iş bulamayan mezunların, bunu zamanında beyan etmemelerinden kaynaklanıyor. Gidip daha önceden, işsiz olduğunu bildirirlerse, sıkıntı yaşanmaz!..” diye cevap vermişti. Ertelemelere rağmen son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bin kişinin hesaplarına haciz uygulandı.
Meclis’e de taşındı Öğrenim kredilerini ödemekte zorlanan kişilerin durumu sıkça Meclis’e taşındı. Milletvekilleri, ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme faizi uygulandığına ve geciken borçla, alınan kredinin 2-3 katına çıktığına dikkat çekti. Haciz işlemlerinin başlatıldığını kaydeden milletvekilleri, faizlerin silinmesi gerektiğini söyledi.
Mezun öğrenciler de borçların silinmesi için birçok imza kampanyası düzenledi. İmza toplama sitesi change.org üzerinden “Okuldan yüksek meblağda borçla mezun olmak istemiyoruz” başlığıyla düzenlenen kampanyada 200 bine yakın imza toplandı. Son olarak “KYK Kredi Borçları silinsin!” başlıklı imza kampanyasında da atılan imza sayısı 50 bine yaklaştı.
Esra Özer: Borcumu ödemek istiyorum ama öncesinde KYK’ya yüklü bir miktar para yatırmam gerektiğini söylüyorlar. En az ne kadar ödeyebilirim diye sorunca da 1000 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar düştüler. Borcum faizle ikiye katlandı. Ödeyemediğim için hesabıma el konuldu. Maaşımı iş yeriyle görüşüp bankaya yatırmamalarını söyleyeceğim. Borcumun en azından faizleri silinsin.
Muazzez A: Borcum faiziyle iki katına çıktı. Çalışmadığım için ödeyemedim. Şimdi hesaplarıma haciz gelmiş. Taksitlendirme yapmak istiyorum ama ‘Kanun böyle hesabında para olmasaydı taksit yapardık’ diyorlar. Parama ne ben dokunabiliyorum ne KYK. Borcumu ödemek istiyorum ama tamamını bir anda ödeyemem. Çünkü çalıştığım halde çok zor geliyor.
Açıklama umutlandırdı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, KYK borçları hakkında yaptığı açıklama büyük heyecan yarattı. “KYK borçlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz” diyen Albayrak, çalışmanın borçları silme, erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Gülnur Gözübek: Yüksek lisans da dahil 30.000 TL’yi aşkın bir borcum var. Henüz ödemedim. Daha iş bulamadım ama yapılandırma olsa bile aylık 600 TL ödemem gerekecek. Başlangıç düzeyindeki maaşları düşündüğümüzde bu miktar çok fazla. Borçlar, tamamen silinmeli. Bu sosyal devletin gereklerinden biri.
Hamza Şentürk: 24.000 TL borcum var. Geri ödemelerim başladı ama ödeyemiyorum. Şu an aldığım maaş, taksitleri karşılayacak seviyede değil. İleride istediğim gibi bir işe girdiğimde aldığım maaşla borcu kapatmayı düşünüyorum. Herkes borcunun silinmesini ister. Tamamı olmasa da bir kısmı silinir umarım.