KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Muazzez A: Borcum faiziyle iki katına çıktı. Çalışmadığım için ödeyemedim. Şimdi hesaplarıma haciz gelmiş. Taksitlendirme yapmak istiyorum ama ‘Kanun böyle hesabında para olmasaydı taksit yapardık’ diyorlar. Parama ne ben dokunabiliyorum ne KYK. Borcumu ödemek istiyorum ama tamamını bir anda ödeyemem. Çünkü çalıştığım halde çok zor geliyor.