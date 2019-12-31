Yerli otomobilde flaş gelişme! Sipariş yağıyor

Yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduklarını ve yatırımın Bursa'ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Burkay, "Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yerli otomobil projemiz için de güçlü bir altyapı oluşturdu" dedi.