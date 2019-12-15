Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında kubbenin iç kısmındaki sütunlarda "15'inci yüzyılın Konya'sını" tasvir eden 6 minyatür tespit edildi.
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Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında anılıyor.
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Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.
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Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesinin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.
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Kubbenin iç kısmı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor. Mevlana'nın metfun olduğu Yeşil Kubbe de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonuyla ayrı güzelliğe kavuştu.
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Titizlikle tamamlanan restorasyonda kubbenin iç kısmındaki sütunlarda "15'inci yüzyılın Konya'sını" tasvir eden 6 minyatür bulundu.
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Tamamlanan restorasyonun ardından bazı hat tezhip ve süslemelerin daha önceki çalışmalarda üzerinin örtüldüğünün anlaşıldığını aktaran Yarar, şunları kaydetti:
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"Mevlana Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu mekanın üst kısmında kalem işlerinde ve süslemelerde kapsamlı restorasyon çalışması yapıldı. Konya'nın 15'inci yüzyıl dönemi minyatürleriyle karşılaşıldı. Güzel bir sonuç ortaya çıktı.
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Minyatürler, Osmanlı Padişahı İkinci Bayezid dönemi ve sonrasına tarihlendiriliyor.
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onya'daki Alaaddin Cami ve şehrin diğer unsurlarının anlatıldığı minyatürler olduğu görülmektedir.
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Bununla ilgili yakın zamanda yayım yapmaya hazırlanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."