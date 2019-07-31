Metroda sapığa suçüstü

Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu!