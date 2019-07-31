Metroda sapığa suçüstü
Ulusal ajanslardan gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de gerçekleşen olayda metroda bir sapık ayakta yolculuk eden bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise duruma jet hızıyla müdahele etti. Tacizi engellemek adına yerini genç kıza veren adam büyük alkış topladı; işte son dakika haberinin detayları...
Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu!
Telefonuyla oynuyormuş gibi yapan fakat aslında telefonun ön kamerasıyla kadının uygunsuz fotoğraflarını çeken adam durumu kimseye fark ettirmemeye çalışırken, yanında oturan adam duruma müdahale ediyor. Sapık adamın yanında oturan yolcu hızla ayağa kalkarak adamın önüne geçiyor ve genç kadını oturmaya davet ediyor.