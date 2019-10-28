'Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim'
Metroyla yolculuk yapan Selda Bağcan’ın bu fotoğrafını bir hayranı çekip Twitter’a attı. Fotoğraf sosyal medyada bir anda yayıldı
Selda Bağcan önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi.
Selda Bağcan önceki akşam Asmalımescit Karadeniz Lokantası’nda görüntülendi.
Ev yemeklerinden paket yaptıran sanatçının etrafını çıkışta sokak çalgıcıları sardı.
Bağcan, “Kendinizi yormayın çocuklarım, cebimde sadece taksi param var” diyerek onlara bahşiş vermedi.
Sanatçı geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda görüntülenmesiyle ilgili ise “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi