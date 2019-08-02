Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin son dakika yayımladığı hava durumu raporlarına göre bugün yurdun birçok kesiminde yağmur yağışı bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul’da da etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son dakika hava durumu tahmin raporları…
Vatandaşlar günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı son hava durumu tahmin raporlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haftanın son iş gününde yurdun bazı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu BURSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ISPARTA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu SİVAS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı DÜZCE °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Az bulutlu ve açık