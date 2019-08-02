Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu BURSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı