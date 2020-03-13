Meteoroloji'den uyarı! sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu. KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu.