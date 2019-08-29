Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (29 Ağustos Perşembe 2019)
Hava durumu tahminleri şüphesiz ki vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük son dakika hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Plan yapacak olanlar arama motorlarında yoğun olarak 29 Ağustos hava durumu tahminlerini araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ağustos son dakika hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarıları vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bugün için plan yapacaklar ve işe giderken bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında Meteoroloji tahminlerine yönelik yarın hava nasıl olacak? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürüdürüyor. Peki Meteoroloji ile 29 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji 29 Ağustos güncel hava durumu tahminleri…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 23°C, 30°C Az bulutlu KIRKLARELİ 18°C, 31°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 23°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
EGE Az bulutlu ve açık, Güney Ege'nin iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık İZMİR 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık MANİSA 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 16°C, 32°C Parçalı bulutlu SAMSUN 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı TOKAT 17°C, 29°C Parçalı bulutlu TRABZON 23°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı
KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,5 ila 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.