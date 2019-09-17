Meteoroloji'den 13 ilimiz için son dakika uyarısı!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Elazığ, Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 24°C Parçalı bulutlu