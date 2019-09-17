Meteoroloji'den 13 ilimiz için son dakika uyarısı!
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 17 Eylül 2019 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ortalama bir azalma gözlemlenirken bazı bölgelerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Bu durumun akabinde ise, sabah saatlerinde gerek çocuklarını okula bırakacak olanlar gerekse işe gidecek vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan MGM, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli iller için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Olası yıldırım, su baskını ve sel tehlikesine dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 21°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA 23°C, 31°C Az bulutlu HATAY 21°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Elazığ, Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 24°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 31°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı bulutlu MARDİN °C, 29°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 33°C Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor.