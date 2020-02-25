Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas çevresinde sağanak yağış görülebileceği uyarısında bulundu.Yapılan uyarıda vatandaşların tedbirli olması istendi. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan yapıldı. Cuma günü ise yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.