Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta ortası itibarı ile gerek işlerine, gerekse okullarına gidecek olan milyonlarca vatandaş 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını duyururken, diğer bölgelerde önemli bir değişilik olmayacağı belirtti. Meteoroloji ayrıca, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için sağanak yağış uyarısında bulundu. Kurum, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ tehlikesine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını da istedi. İşte, 25 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...
Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre yurdumuzun Doğu ve Karedeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı için dikkatli olunması konusunda uyardı. Bugünden itibaren ise doğu bölgemizde kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Cuma günü ise yurdun tamamı yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas çevresinde sağanak yağış görülebileceği uyarısında bulundu.Yapılan uyarıda vatandaşların tedbirli olması istendi. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan yapıldı. Cuma günü ise yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI AKOM'un verilerine göre, güne rüzgârlı hava ile başlayan İstanbul'da, rüzgâr akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışlar yaşanacak. Bu hafta boyunca Lodos yönlü rüzgârların etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İÇİN UYARI Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15 Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15