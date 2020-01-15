Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat!
15 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. İşte 15 Ocak il il hava durumu raporu...
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
EGE Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli İZMİR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli MANİSA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli KONYA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli DÜZCE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. AMASYA °C, 8°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu TOKAT °C, 8°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu