Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve yağış uyarısı

AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya il merkezi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²), Adana ve Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ADANA 7°C, 12°C Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. ANTALYA 11°C, 15°C Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. HATAY 6°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu ISPARTA -1°C, 5°C Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı