Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve sağanak uyarısı
8 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 5°C Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 2°C Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu KONYA °C, 4°C Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu SİVAS °C, 4°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 2°C Çok bulutlu ve kar yağışlı DÜZCE °C, 5°C Çok bulutlu ve yağmurlu KASTAMONU °C, 4°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. ÇORUM °C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı KARS °C, -2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı MALATYA °C, 5°C Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 4°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı