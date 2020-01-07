Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve sağanak uyarısı

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı