Hava durumu 24 Ekim: 10 il için yağmur uyarısı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı