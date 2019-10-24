Hava durumu 24 Ekim: 10 il için yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda Marmara Bölgesi için günlerdir devam eden sis ve pus uyarısı bugün de yinelenirken Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki toplamda 10 il için yağmur uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte, 24 Ekim hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 27°C Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli İZMİR °C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli MANİSA °C, 27°C Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 29°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 22°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı TOKAT °C, 22°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı