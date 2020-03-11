Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat
11 Mart 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde doğusunun yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli KOCAELİ °C, 19°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, Bu sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 15°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli UŞAK °C, 15°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı, batısının sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 17°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli KASTAMONU °C, 17°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 21°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı bulutlu