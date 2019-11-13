Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
13 Kasım 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den trafiğe çıkacaklara sis uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 21°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 26°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 24°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 21°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 21°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 24°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ARTVİN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu