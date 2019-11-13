Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!

EGE Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 21°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 26°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 24°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 21°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı