Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
6 Kasım 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Kasım 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 25°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 22°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KONYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KASTAMONU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu MALATYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu