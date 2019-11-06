Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu