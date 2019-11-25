Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak uyarışı geldi! Kasım ayının son günlerine girerken hala havaların soğumaması şaşkınlıkla karşılanırken hava durumu konusunda Meteoroloji'den bir uyarı geldi. Bugün, yarın ve Çarşamba günü ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. ara tatilin bitip okulların açılmasıyla birlikte velilerin hava durumu araştırmaları daha da arttı. Hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken bazı iller için de yoğun sel baskınları uyarısı yapıldı; işte son dakika hava durumu bildirimi...
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel birçok insanın sular altında kalmasına neden olmuştu. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri için ciddi uyarılar yapıldı. İstanbul hava durumu hakkında da bilgilendirme yapan Meteoroloji; bugün sağanak yağışlı bir havanın beklendiğini açıkladı. En düşük hava sıcaklığının 12 derece en yüksek hava sıcaklığının da 19 derece olması bekleniyor. 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri de aynı şekilde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya il genellerinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ile Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa), bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 15°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 23°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. HATAY °C, 18°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ÇANKIRI °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah pus ve sisli, öğleden sonra sağanak yağışlı KONYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 14°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ARTVİN °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli MALATYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli