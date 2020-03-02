Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor!
3 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Mart 2020 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KÜTAHYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MANİSA °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 19°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ISPARTA °C, 16°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE °C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 4°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 7°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 14°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 6°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli