Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi
7 Aralık 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Aralık 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BURSA 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu EDİRNE -1°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı İSTANBUL 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu KOCAELİ 4°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR -4°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu DENİZLİ 3°C, 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu İZMİR 7°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı MANİSA 3°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA -3°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu ESKİŞEHİR -6°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KONYA -2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu SİVAS -6°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU -2°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu DÜZCE -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KASTAMONU -5°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu ZONGULDAK 3°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BAYBURT -7°C, 4°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu SAMSUN 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT -1°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu TRABZON 6°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ERZURUM -6°C, 1°C Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KARS -6°C, 2°C Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu MALATYA -4°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu VAN -2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu GAZİANTEP 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu ŞANLIURFA 6°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu