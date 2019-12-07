Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA -3°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu ESKİŞEHİR -6°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KONYA -2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu SİVAS -6°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu