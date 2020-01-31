Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak ve kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.