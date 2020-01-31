Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak ve kar uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli(21-75 kg/m²) yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKDENİZ Parçalı, doğusunun çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İÇ ANADOLU Çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 3°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı DÜZCE °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DOĞU ANADOLU Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'in güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KARS °C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 3°C Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 4°C Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu SİİRT °C, 5°C Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 10°C Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.