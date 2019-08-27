Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

27 Ağustos 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Ağustos 2019 Salı hava durumu tahminleri...