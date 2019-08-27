Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu illerde yaşayanlar dikkat...
27 Ağustos 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Ağustos 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutl
EGE Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı TOKAT °C, 28°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 26°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C Parçalı bulutlu VAN °C, 28°C Parçalı bulutlu