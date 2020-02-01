Hava durumu hafta sonunda nasıl olacak? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi! Plan yapanlar dikkat
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1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
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EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
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EGE
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu