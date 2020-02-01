Hava durumu hafta sonunda nasıl olacak? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi! Plan yapanlar dikkat

1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...