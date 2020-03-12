Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusnun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Mart 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 20°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu EDİRNE °C, 20°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu KOCAELİ °C, 20°C Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu İZMİR °C, 22°C Az bulutlu KÜTAHYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli UŞAK °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
AKDENİZ Parçalı, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevreleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU Parçalı, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğu kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C Parçalı bulutlu SİVAS °C, 18°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BAYBURT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli TOKAT °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu VAN °C, 10°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır ile Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 23°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 23°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu