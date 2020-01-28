Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ELAZIĞ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu MALATYA °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı VAN °C, 3°C Parçalı bulutlu