Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Nevşehir ile Konya'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı