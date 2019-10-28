Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!
28 Ekim 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Ekim 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Az bulutlu ve puslu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 21°C Az bulutlu ve puslu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 26°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Nevşehir ile Konya'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 20°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 19°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Malatya ve Elazığ ile gece Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu HAKKARİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu MALATYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı VAN °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı