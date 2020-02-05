Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
5 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİRNE 8°C, 9°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL 12°C, 15°C Çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. KIRKLARELİ 8°C, 9°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ 12°C, 19°C Çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 13°C Çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu DENİZLİ 12°C, 18°C Çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yağmurlu İZMİR 15°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA 8°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çarşamba Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.