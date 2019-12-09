Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve kar uyarısı

İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 5°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.