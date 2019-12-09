Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve kar uyarısı
9 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 4°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli İZMİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 9°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 5°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 12°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 4°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 9°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu TOKAT °C, 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli TRABZON °C, 13°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, güneyinin çok bulutlu karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. ERZURUM °C, 0°C Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli KARS °C, 3°C Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli MALATYA °C, 4°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 5°C Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİİRT °C, 7°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 10°C Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.