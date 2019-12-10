Meteoroloji saat verip uyardı!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli MALATYA °C, 4°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı