Meteoroloji saat verip uyardı!
10 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Aralık 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EGE Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli DENİZLİ °C, 13°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli İZMİR °C, 15°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA °C, 14°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı HATAY °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 7°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 6°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KONYA °C, 7°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BAYBURT °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli MALATYA °C, 4°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 6°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu SİİRT °C, 6°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu ŞANLIURFA °C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu