Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! 26 Ekim 2019 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇORUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.