Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! 26 Ekim 2019 hava durumu
26 Ekim 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Ekim 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. DENİZLİ °C, 26°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık KÜTAHYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇORUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevreleri ile bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu HAKKARİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu