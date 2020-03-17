Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşecek! Kuvvetli yağış geliyor
17 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Mart 2020 Salı günü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde don olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. ERZURUM °C, 6°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 5°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 7°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 9°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.