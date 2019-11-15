Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı!

AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı