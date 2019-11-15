Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı!
15 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Kasım 2019 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 21°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli EDİRNE °C, 21°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 21°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 20°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 21°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı KONYA °C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı DÜZCE °C, 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu