Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! 29 Ekim 2019 hava durumu
29 Ekim 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Ekim 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 24°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 23°C Az bulutlu ve açık KÜTAHYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 22°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 27°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 21°C Parçalı bulutlu ÇORUM °C, 20°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı HAKKARİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı MALATYA °C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı VAN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı