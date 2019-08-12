Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı!
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Ağustos 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık BURSA °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık