Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor
27 Kasım 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Kasım 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı MALATYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı