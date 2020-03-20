Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı
20 Mart 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mart 2020 Cuma günü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 20 Mart 2020 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 20 Mart 2020 hava durumu YAŞAM Giriş Tarihi: 20.03.2020 07:13 ABONE OL O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI... 20 Mart 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mart 2020 Cuma günü hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
EGE Parçalı, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. DENİZLİ °C, 14°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 16°C Parçalı bulutlu KÜTAHYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 15°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Toroslar mevkiinin yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ADANA °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu HATAY °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneydoğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 2°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı SİVAS °C, 5°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 9°C Çok bulutlu ve hafif yağmurlu KASTAMONU °C, 5°C Çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde hafif yağmur, iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı KARS °C, 3°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı MALATYA °C, 6°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN °C, 5°C Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SİİRT °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu