HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 20 Mart 2020 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 20 Mart 2020 hava durumu YAŞAM Giriş Tarihi: 20.03.2020 07:13 ABONE OL O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI... 20 Mart 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mart 2020 Cuma günü hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.